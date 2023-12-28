Латвия передала образовательным учреждениям Черниговщины 32 генератора

Общины Черниговской области получили от Латвии 32 дизельных генератора различной мощности для учебных заведений.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Черниговскую ОГА.

Как отмечается, генераторы помогут обеспечить бесперебойное электроснабжение в учебных заведениях.

"Получили генератор мощностью 18 кВт для детского сада, в котором находится 200 детей. Это очень важно для нас. Благодаря этой помощи мы сможем обеспечить работу котельной и кухни. Поэтому помещение заведения будет обогреваться, а дети будут полноценно питаться даже в случае отсутствия электроснабжения", – рассказала директор Варвинского ЗДО "Родничок" Дарья Галушка.

По словам Юрия Музыки, начальника Управления образования и науки Черниговской ОГА, ожидается поступление от латвийских партнеров и компьютерной техники для учебных заведений.

В начале декабря сообщалось, что Рига передала Чернигову десять автобусов для общественных перевозок, а также гуманитарную помощь, собранную жителями города.

Напомним, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс во время последнего визита в Украину также ездил в Чернигов посмотреть на установку модульных домов, профинансированных Латвией.

Он говорил, что Латвия выделила на восстановление Черниговщины 5 млн евро и планирует еще столько же.