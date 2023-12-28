Латвія передала освітнім закладам Чернігівщини 32 генератори

Громади Чернігівської області отримали від Латвії 32 дизельні генератори різної потужності для закладів освіти.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Чернігівську ОВА.

Як зазначається, генератори допоможуть забезпечити безперебійне електропостачання у закладах освіти.

Фото: cg.gov.ua

"Отримали генератор потужністю 18 кВт для дитячого садочку, в якому знаходиться 200 діток. Це дуже важливо для нас. Завдяки цій допомозі ми зможемо забезпечити роботу котельні та кухні. Тож приміщення закладу буде обігріватися, а діти будуть повноцінно харчуватись навіть у разі відсутності електропостачання", – розповіла директорка Варвинського ЗДО "Джерельце" Дарина Галушка.

За словами Юрія Музики, начальника Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, очікується надходження від латвійських партнерів і комп'ютерної техніки для закладів освіти.

На початку грудня повідомлялося, що Рига передала Чернігову десять автобусів для громадських перевезень, а також гуманітарну допомогу, зібрану мешканцями міста.

Нагадаємо, президент Латвії Едгарс Рінкевичс під час останнього візиту в Україну також їздив до Чернігова подивитися на встановлення модульних будинків, профінансованих Латвією.

Він казав, що Латвія виділила на відбудову Чернігівщини 5 млн євро і планує ще стільки ж.