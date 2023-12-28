Финляндия станет первой страной, которая пострадает в случае эскалации напряженности между Россией и НАТО из-за своей близости к первой.

Об этом РИА "Новости" заявил высокопоставленный российский дипломат, передает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Финляндия вступила в НАТО в этом году после того, как десятилетиями сохраняла нейтральный статус, что, по мнению России, превратило Хельсинки во враждебного игрока.

"Они жили спокойно и мирно и вдруг оказались между Россией и НАТО как член этого альянса, но поскольку они являются нашими соседями, если, не дай Бог, произойдет какая-то эскалация, они пострадают первыми", – сказал Михаил Ульянов, постоянный представитель России при международных организациях в Вене.

В этом месяце Россия предупредила Финляндию в связи с новым оборонным соглашением, которое предоставляет Соединенным Штатам широкий доступ к финской границе с Россией.

Между тем, Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, который граничит с Финляндией и Норвегией, заявил глава государственного оборонного конгломерата "Ростех" в комментариях, опубликованных в среду.

Испытания новых самоходных артиллерийских установок "Коалиция-СВ" завершены, и их серийное производство уже начато, заявил в интервью государственному информационному агентству РИА Сергей Чемезов, глава "Ростеха".

По его словам, первая опытная партия будет поставлена до конца 2023 года.

"Я думаю, что они появятся там (в Северном военном округе) в ближайшее время, поскольку гаубицы такого класса нужны для обеспечения превосходства над западными образцами артиллерии с точки зрения дальности стрельбы", – сказал Чемезов.

В декабре росСМИ сообщали, что эти гаубицы уже начали использовать в войне против Украины.

Перед этим Россия вызвала посла Финляндии из-за соглашения об оборонном сотрудничестве, подписанного между Финляндией и США, которому заявили, что российская сторона "не оставит без ответа" наращивание военного потенциала НАТО на границе с РФ.