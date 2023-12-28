Республиканцы обжаловали в Верховном суде США запрет Трампу быть кандидатом на выборах

Республиканская партия штата Колорадо в среду обратилась в Верховный суд США с просьбой вмешаться после того, как верховный суд Колорадо дисквалифицировал бывшего президента Дональда Трампа от участия в партийных выборах (прамериз) в штате, заявил адвокат республиканской группы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Апелляция поступила после того, как 19 декабря Верховный суд Колорадо дисквалифицировал Трампа из-за его роли в нападении его сторонников на Капитолий 6 января 2021 года. Суд запретил Трампу занимать государственные должности в соответствии с конституционным положением США, которое запрещает это любому, кто "участвовал в восстании или бунте".

Республиканскую партию Колорадо представляет Джей Секулоу из консервативной юридической фирмы "Американский центр права и справедливости".

Ожидается, что Трамп, лидер республиканской номинации на президентских выборах 2024 года, подаст собственную апелляцию. Верховный суд штата отложил свое решение до 4 января, заявив, что Трамп останется в избирательном бюллетене, если подаст апелляцию.

Решение суда Колорадо стало первым в истории случаем, когда раздел 3 Четырнадцатой поправки к Конституции США – так называемый пункт о дисквалификации – был использован для того, чтобы признать кандидата в президенты не имеющим права занимать должность в Белом доме.

Решение Верховного суда штата Колорадо 4-3 отменило вывод судьи низшей инстанции о том, что Трамп участвовал в мятеже, подстрекая своих сторонников к насилию, но как президент он не является "должностным лицом Соединенных Штатов", которое может быть дисквалифицировано в соответствии с Четырнадцатой поправкой.

Суды уже отклонили несколько исков, направленных на то, чтобы не допустить Трампа к первичным выборам в других штатах. Верховный суд Миннесоты отклонил попытку дисквалифицировать Трампа на республиканских праймериз в этом штате, но не принял решение относительно его общего права занимать пост президента.

Накануне Верховный суд штата Мичиган отклонил иск с требованием запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в праймериз.