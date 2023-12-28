Республіканці оскаржили у Верховному суді США заборону Трампу бути кандидатом на виборах

Республіканська партія штату Колорадо в середу звернулася до Верховного суду США з проханням втрутитися після того, як верховний суд Колорадо дискваліфікував колишнього президента Дональда Трампа від участі в партійних виборах (прамериз) в штаті, заявив адвокат республіканської групи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Апеляція надійшла після того, як 19 грудня Верховний суд Колорадо дискваліфікував Трампа через його роль у нападі його прихильників на Капітолій 6 січня 2021 року. Суд заборонив Трампу обіймати державні посади відповідно до конституційного положення США, яке забороняє це будь-кому, хто "брав участь у повстанні або бунті".

Республіканську партію Колорадо представляє Джей Секулоу з консервативної юридичної фірми "Американський центр права і справедливості".

Очікується, що Трамп, лідер республіканської номінації на президентських виборах 2024 року, подасть власну апеляцію. Верховний суд штату відклав своє рішення до 4 січня, заявивши, що Трамп залишиться у виборчому бюлетені, якщо подасть апеляцію.

Рішення суду Колорадо стало першим в історії випадком, коли розділ 3 Чотирнадцятої поправки до Конституції США – так званий пункт про дискваліфікацію – був використаний для того, щоб визнати кандидата в президенти таким, що не має права обіймати посаду в Білому домі.

Рішення Верховного суду штату Колорадо 4-3 скасувало висновок судді нижчої інстанції про те, що Трамп брав участь у заколоті, підбурюючи своїх прихильників до насильства, але як президент він не є "посадовою особою Сполучених Штатів", яка може бути дискваліфікована відповідно до Чотирнадцятої поправки.

Суди вже відхилили кілька позовів, спрямованих на те, щоб не допустити Трампа до первинних виборів в інших штатах. Верховний суд Міннесоти відхилив спробу дискваліфікувати Трампа на республіканських праймериз у цьому штаті, але не ухвалив рішення щодо його загального права обіймати посаду президента.

Напередодні Верховний суд штату Мічиган відхилив позов із вимогою заборонити колишньому президенту США Дональду Трампу брати участь у праймериз.