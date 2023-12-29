В Польше сообщили о "неизвестном объекте", залетевшем с территории Украины

В Польше зафиксировали появление "неизвестного объекта", залетевшего в страну с территории Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Летающий объект, который двигался с огромной скоростью, наблюдали жители гмины Долгобичув в Люблинском воеводстве. Речь идет об окрестностях Пшеводува – именно в этом селе год назад взорвалась ракета, прилетевшая из-за границы.

Очевидцы сообщают, что слышали сильный шум и свист. Объект двигался на запад.

По данным радиостанции, в окрестностях Замостья ведутся поиски. Там мобилизованы значительные силы.

Информации о том, что произошел взрыв, нет.

Может оказаться, что это было лишь временное нарушение польского воздушного пространства и этот неизвестный объект вернулся в Украину.

Информацию об инциденте подтвердило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

"В утренние часы в воздушное пространство Республики Польша со стороны границы с Украиной влетел неизвестный воздушный объект, который с момента пересечения границы и до момента исчезновения сигнала наблюдался радиолокационными средствами системы противовоздушной обороны страны. В соответствии с действующими процедурами, оперативный командующий задействовал имеющиеся в его распоряжении силы и средства". – говорится в сообщении.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. Есть погибшие и раненые.

По данным Воздушных сил, РФ применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Напомним, в сентябре в правительстве Польши официально заявили, что в приграничном селе Пшеводув в ноябре 2022 года, согласно выводам польских экспертов, упала украинская ракета советского или российского производства.

Перед этим СМИ в Польше опубликовали заключение польских экспертов, согласно которым ракета, которая упала в Пшеводуве, в результате чего погибли два человека, была выпущена силами украинской ПВО.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 16 ноября назвал произошедшее несчастным случаем. Также он заявил, что понимает президента Украины Владимира Зеленского, который выразил убеждение, что ракета была именно российской.

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