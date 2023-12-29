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Британия после массированного обстрела РФ отправляет Украине сотни зенитных ракет

Пятница, 29 декабря 2023, 18:19

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс после массированного российского обстрела Украины в ночь на пятницу, 29 декабря, объявил об отправке Киеву "сотни зенитных ракет" для британских систем противовоздушной обороны.

Свое заявление Шаппс опубликовал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Глава британского Минобороны назвал последнюю волну ударов РФ "отчаянной и тщетной попыткой восстановить динамику после катастрофической потери сотен тысяч призывников" и накануне унижения Путина из-за начала третьего года его "трехдневной войны".

"Мы продолжаем стоять на защите Украины. Именно поэтому сегодня мы отправляем сотни зенитных ракет для пополнения британских систем противовоздушной обороны, способных с невероятной точностью сбивать российские беспилотники и ракеты", – объявил он.

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Шаппс подчеркнул, что Путин ошибается, "надеясь, что ему удастся вырвать победу из пасти поражения".

"Подрыв Украиной российского Черноморского флота доказал, что Украина все еще борется за победу в этой борьбе. И сегодняшний пакет противовоздушной обороны посылает неоспоримый сигнал на фоне российского варварства о том, что Великобритания остается абсолютно преданной поддержке Украины", – добавил министр.

В ночь на 29 декабря Россия нанесла массированный удар по Украине. Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов, Запорожье и другие города. По последним данным, погибли по меньшей мере 26 человек, более 120 получили ранения.

Обстрел осудил ряд европейских стран.

Глава МИД Дмитрий Кулеба на этом фоне обсудил с топ-дипломатом ЕС Жозепом Боррелем поставки Украине систем ПВО и военные приоритеты на 2024 год.

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