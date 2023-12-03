Венгрия отреагировала на заявление СБУ о невыезде Порошенко, где упоминается Орбан

В Венгрии прокомментировали заявление Службы безопасности Украины, в котором та объясняет запрет выпустить за границу пятого президента Петра Порошенко за границу, в частности, упоминая венгерского премьера Виктора Орбана.

Об этом в Twitter (X) написал пресс-секретарь венгерского правительства Золтан Ковач, сообщает "Европейская правда".

В его сообщении говорится, что Венгрия "не желает играть никакой роли во внутриполитической борьбе президента Зеленского".

"Подобные новости и политические чистки являются еще одним свидетельством того, что Украина еще не готова к членству в Европейском Союзе", – отметил Ковач.

Накануне СБУ, комментируя запрет Порошенко выезжать в зарубежные командировки, заявила, это этот шаг был осуществлен якобы из-за подготовки провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб, направленных против Украины.

В заявлении СБУ говорится, что "по замыслу спецслужб РФ, проведение широкомасштабной ИПСО должно привести к изменению настроений в странах-партнерах антироссийской коалиции".

По версии СБУ, РФ планировала привлечь к ИПСО отдельных украинских политиков во время их посещения третьих стран.

"По полученным контрразведывательными данными, именно в этом контексте можно рассматривать информацию о запланированной встрече председателя партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко с премьер-министром Виктором Орбаном, который системно выражает антиукраинскую позицию, является "другом Путина" и призывает снять санкции с РФ", – заявили в спецслужбе.

Напомним, в пятницу депутат Верховной Рады и пятый президент Петр Порошенко заявил, что пограничники не выпустили его из Украины для участия в международных встречах в США и Польше.

В последнее время несколько депутатов ВР заявили о блокировании своих заграничных командировок руководством парламента.

В Европарламенте считают необходимым разблокировать зарубежные поездки украинских депутатов для успешного продолжения движения Украины в ЕС.