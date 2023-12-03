СМИ: Германия пытается сократить свои взносы в фонд ЕС для Украины

Германия стремится уменьшить сумму, которую она выделяет в 20-миллиардный фонд Европейского Союза на оружие для Украины.

Об этом свидетельствует документ, который есть в распоряжении издания The Daily Telegraph, сообщает "Европейская правда".

В конфиденциальном "неофициальном документе" немецкая сторона отмечает, что Европейский фонд мира должен учитывать миллиарды военной помощи, которую страна предоставила Украине на двусторонней основе.

"Военная поддержка Украины может быть предоставлена либо через финансовые взносы в украинский пакет в Европейский фонд мира, либо в виде прямых поставок военного оборудования в Украину", – говорится в документе, на который ссылается газета.

В Берлине считают, что прямые поставки оружия Украине должны засчитываться как взносы в фонд.

Издание отмечает, что этот документ вызвал опасения в европейских столицах, что канцлер Германии Олаф Шольц может подорвать будущие попытки ЕС поддержать Украину в ее борьбе с российским вторжением.

В то же время, как отмечает издание, Шольц заявил коллегам из ЕС, что полностью привержен финансированию Украины, но недавнее решение немецкого конституционного суда сделало дополнительные обязательства по расходам, которые трудно выполнить, невозможными.

В еще одном документе, с которым ознакомилось издание, говорится, что Франция выступает за прекращение поставок оружия через Европейский фонд мира из запасов государств – членов ЕС и предлагает сосредоточиться на "общих закупках" у европейских производителей оружия.

Лидеры ЕС обсудят реформирование Европейского фонда мира на саммите в Брюсселе 14-15 декабря.

Напомним, глава Минобороны Германии Борис Писториус пообещал удвоить военную помощь Киеву на 2024 год до 8 млрд евро.