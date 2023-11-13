Глава Минобороны Германии анонсировал "сильный сигнал" для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус косвенно подтвердил сообщения в СМИ, что Германия удвоит военную помощь Киеву на 2024 год, назвав планы "сильным сигналом для Украины, что мы не оставим ее".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Писториус сказал в эфире немецкого телеканала ARD, его цитирует DW.

Таким образом Писториус косвенно подтвердил сообщение столичной студии ARD и Bild am Sonntag, согласно которым поддержка должна быть увеличена с четырех до восьми миллиардов евро в 2024 году.

"Мы не хотим оказаться в следующем году в ситуации, когда нам придется выдвигать дополнительные требования, когда это будет важно", – сказал Писториус.

Именно поэтому, по его словам, увеличение помощи является важным сигналом, "особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания общественности во всем мире больше сосредоточена на Израиле".

По словам источников, решение о дополнительной помощи для Украины будет принято на очередном заседании бюджетного комитета Бундестага, которое начнется в четверг.

Правящая коалиция в составе СДПГ, СвДП и "Зеленых" уже достигла принципиального согласия по этому поводу.

Изначально Минфин Германии предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только 4 млрд евро на военную помощь Киеву. Однако почти все эти деньги были предусмотрены на уже обещанные проекты поддержки, в то время как на новую помощь у Министерства обороны Германии оставалось лишь 120 миллионов евро.

В немецком Минобороны забили тревогу и потребовали выделить дополнительные 5 миллиардов евро во время текущих бюджетных переговоров. В итоге было согласовано добавить в бюджет на следующий год еще 4 млрд евро для поддержки Украины.

Напомним, в октябре Германия передала Украине новый пакет помощи с IRIS-T, боеприпасами и БТР.