В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках

В Сербии в субботу проходят перевыборы на около 30 избирательных участках, из которых три – в столице Белграде.

Об этом сообщает РТС, пишет "Европейская правда".

Повторное голосование организовали на участках, где не было возможно определить результаты голосования 17 декабря и тех, где результаты аннулировали из-за выявленных проблем. На данных участках имеют право голоса около 19500 избирателей.

Проголосовать возможно с 7 утра до 20:00.

Перед этим в пятницу Республиканская избирательная комиссия (RIK) отвергла требование блока "Сербия против насилия" отменить результаты выборов в целом из-за выявленных проблем. Глава RIK Владимир Дмитриевич объяснил это тем, что документ подал несоответствующее лицо.

В ночь на 30 декабря представители студенческого сообщества устроили акцию на улицах Белграда, установив палатки. Они заявили, что планируют протестовать в течение 24 часов. Студенты требуют открыть избирательные списки. Устанавливать палатки на перекрестках улиц начали еще днем.

Напомним, по итогам досрочных выборов в Сербии победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда, а избирком отказался проводить перевыборы. В столице вспыхнули протесты.

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