Избирком Сербии отказался проводить перевыборы в Белграде, несмотря на давление оппозиции

Республиканская избирательная комиссия Сербии в среду приняла решение провести повторное голосование на около 30 избирательных участках, но отказалась рассматривать обращение оппозиции о повторных местных выборах в Белграде.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Председатель Избиркома Сербии Владимир Димитриевич заявил на пресс-конференции, что повторное голосование будет касаться выборов народных депутатов на участках, где установить результаты невозможно или где они были отменены.

Повторное голосование состоится в субботу, 30 декабря, и продлится с 7:00 до 20:00. Оно будет касаться около 30 участков из более восьми тысяч в стране, поэтому вряд ли существенно повлияет на результаты.

Зато требование оппозиционного движения "Сербия против насилия" организовать повторные местные выборы в столице Белграде Республиканская избирательная комиссия решила не рассматривать – как пояснил Димитриевич, она не имеет на это полномочий.

По его словам, новые выборы в Белграде могут состояться только тогда, если местная ассамблея не будет иметь кворума, не будет собираться в течение трех месяцев или если не сможет избрать городского голову.

Напомним, по итогам досрочных выборов, прошедших в это воскресенье в Сербии, победу одержала политсила президента Александара Вучича.

Оппозиционный альянс "Сербия против насилия" (SPN) заявил о серьезных нарушениях избирательного законодательства на выборах в городской совет Белграда. С тех пор сотни сторонников SPN митинговали возле Государственной избирательной комиссии в Белграде.

Больше о ситуации смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье: Коалиция с Орбаном и рептилоиды в запасе: как выборы в Сербии усилили президента Вучича.