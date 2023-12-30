Британская разведка: в 2023 году ежедневные потери российских войск в Украине выросли

Британская разведка отмечает рост ежедневных потерь в личном составе сил РФ в войне против Украины и прогнозирует, что с такими темпами к 2025 году общая цифра пересечет отметку в 500 тысяч.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 30 декабря.

Разведка отмечает, что в 2023 году средние ежедневные потери россиян в личном составе, убитыми и ранеными, выросли до почти 300 в день, что больше, чем в 2022 году.

"Этот рост ежедневных потерь, о которых сообщает украинская сторона, почти наверняка является свидетельством деградации российских сил и их превращения в "массовую армию" более низкого качества и большего количества после "частичной мобилизации" резервистов в сентябре 2022 года. России вероятно понадобится 5-10 лет на восстановление когорты высокопрофессиональных и опытных подразделений", – отмечает разведка.

Аналитики отмечают, что если текущие темпы потерь будут сохраняться в течение 2024 года, к 2025 году потери России убитыми и ранеными достигнут более полумиллиона.

Разведка напоминает, что при этом за 9 лет войны в Афганистане СССР потерял примерно 70 тысяч человек.

В одном из предыдущих обзоров британская разведка оценила уничтожение российского корабля "Новочеркасск".

Британский министр обороны Грант Шаппс отметил, что этот эпизод опровергает утверждение о якобы "тупике" в войне в Украине.