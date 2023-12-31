Премьер Баварии поддерживает всеобщий призыв и создание армии дронов

Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер заявил о необходимости решительной реформы Бундесвера с тем, чтобы армия была готова защитить страну от потенциальных угроз.

Об этом он сказал в интервью газете Bild, опубликованном в воскресенье, 31 декабря, передает "Европейская правда".

"В Бундесвере даже генералы обеспокоены тем, можно ли выставить боеспособную бригаду для Литвы. И одновременно речь идет о том, насколько недооценен был военный потенциал России. Ясно одно – если Россия выиграет в Украине, а США уйдут из Европы, то ситуация для нас будет серьезной. Поэтому мы должны наконец мощно укрепить Бундесвер", – сказал политик.

Зёдер призвал сделать Германию "на 100 процентов обороноспособной".

По его словам, для противостояния возникающим угрозам следует использовать новые технологии, создать современную инфраструктуру Бундесвера, обеспечить его армией дронов в 100 000 единиц.

Он выступил за постепенное возвращение к системе всеобщей воинской обязанности. По его мнению, срок службы в армии должен длиться не менее семи месяцев.

В октябре этого года ХСС выиграла выборы в Баварии, набрав 37% голосов.

ХСС много лет и бессменно является самой влиятельной партией Баварии и возглавляет местное земельное правительство.

На федеральном уровне в союзе с сестринской партией Христианско-демократическим союзом Фридриха Мерца образует единую фракцию ХДС/ХСС, главную оппозиционную силу к правительству Олафа Шольца.

Следует отметить, что Маркус Зёдер является одним из тех немецких политиков, чья популярность в последнее время растет.