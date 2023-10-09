Партії коаліції Шольца провалились на виборах у двох ключових регіонах

Партії, що входять до коаліції на чолі з німецьким канцлером Олафом Шольцом, зазнали серйозної поразки на виборах у двох ключових землях – Баварії та Гессені.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Spiegel.

Усі три керівні партії країни – соціал-демократи (СДПН), "Зелені" та вільні демократи – за підсумками голосування втрачають підтримку в Баварії та Гессені, де проживає приблизно п’ята частина німецького електорату.

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" (АдН) при цьому стала другою найпотужнішою політсилою в Гессені та третьою в Баварії, що підкреслює її все більшу популярність.

У Гессені СДПН опустилась на третє місце після кампанії під проводом Ненсі Фезер, федеральної міністерки внутрішніх справ. За попереднім результатом, соціал-демократи Шольца отримали 15,1%. Партія ще ніколи не мала такої низької частки голосів у цій землі.

Натомість консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з прем’єр-міністром Гессену Борисом Рейном святкує тріумф: християнські демократи з 34,6% значно підвищили результат порівняно з виборами 2018 року (плюс 7,6 відсоткового пункту). Партнери Рейна по коаліції, "Зелені", не змогли збільшити свій результат 2018 року і досягли 14,8% (мінус 5 відсоткових пунктів).

Разом з ХДС найбільшим переможцем виборів у землі є АдН, яка збільшила свою частку на 5,3 відсоткових пунктів до 18,4%. Вільні демократи ледве потрапили до земельного парламенту з 5% голосів.

У Баварії сестринська партія консерваторів, Християнсько-соціальний союз (ХСС) прем'єр-міністра Маркуса Зьодера, виграла вибори. Згідно з попередніми результатами, ХСС набрали 37,0% голосів, втративши 0,2 відсоткового пункту.

На другому місці у Баварії – "Вільні виборці" з 15,8%. Далі слідує АдН з 14,6%, "Зелені" з 14,4% та СДПН з 8,4%. Вільні демократи не потрапили до парламенту землі з 3%.

Регіональні вибори у цих двох землях розглядають як важливий індикатор настроїв населення.

У Баварії та Гессені в передвиборчих кампаніях переважали занепокоєння національними проблемами, як-от міграція, вартість "зеленого переходу" й економічний спад, а також розчарування суперечками у федеральній коаліції.

Згідно з опитуванням ARD-Deutschland Trend, підтримка уряду Шольца залишається на найнижчому рівні з моменту його вступу на посаду в грудні 2021 року: четверо з п'яти німців незадоволені його роботою.