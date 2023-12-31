Эстония выделила более 700 тысяч евро на психологическую помощь и интеграцию украинских беженцев

Канцлер Министерства социальных дел Эстонии Маарьо Мяндмаа сообщил, что государство направило почти три четверти миллиона евро на психологическую помощь и социальную интеграцию украинских беженцев.

Об этом, как пишет "Европейская правда", пишет Postimees.

"Мы выделили на помощь в сфере психического здоровья военным беженцам и на интеграцию сообществ беженцев 730 000 евро", – заявил Мяндмаа.

По словам канцлера, Министерство социальных дел вместе с подотчетными ему исполнительными учреждениями помогало украинцам, спасающимся от российской агрессии в Эстонии, и другими способами: например, украинцам, получившим международную защиту, было предложено временное жилье и всесторонняя помощь в поиске жилья в Эстонии.

"В течение двух лет вместе с Департаментом социального страхования мы предоставили краткосрочное жилье 25 тысячам беженцев. Мы также предлагали комплексную помощь в поиске постоянного места жительства в Эстонии. В сотрудничестве с Кассой здоровья мы создали возможности лечить раненых на войне в Украине наравне с застрахованными в Эстонии, – перечислил Мяндмаа. – Кроме того, мы также предложили услуги психического здоровья и психосоциальной поддержки украинским беженцам".

Напомним, министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляенеметс уточнил свои предыдущие высказывания относительно вероятности выдачи Украине мужчин призывного возраста.

Ляенеметс отметил, что его слова о том, что Эстония поможет Украине найти военнообязанных мужчин, были "немного искажены".

"Важно однозначно подчеркнуть: у меня, как министра внутренних дел, или у эстонского государства, конечно же нет цели начать гнать на фронт украинских мужчин мобилизационного возраста, которые здесь живут", – написал он.

На прошлой неделе Ляенеметс заявил, что при необходимости Эстония готова помочь Украине в мобилизации ее граждан, если две страны подпишут соответствующий договор.