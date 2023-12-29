Глава МВС Естонії уточнив свою заяву щодо допомоги Україні з мобілізацією

Міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку.

Про це естонський міністр написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", – написав він.

Глава МВС додав, що Естонія жодним чином не вирішує кого і коли Україна вирішить мобілізувати.

"У зв'язку з цим виникає питання – що б зробила Естонія в такій ситуації? З одного боку, українці є великою підтримкою для нашої економіки сьогодні…Однак факт залишається фактом: ці люди все ще є громадянами України…Це означає, що якщо українська держава вирішить повернути їх через мобілізацію, нам доведеться ділитися з українською державою інформацією про людей, які перебувають тут", – підкреслив Ляенеметс.

За його словами, якби Україна звернулася до Естонії з проханням про допомогу в мобілізації українських громадян, які проживають тут, "нам було б досить складно відмовити".

"Однак слід сказати, що сьогодні ми не маємо такої можливості в рамках міжнародного права, яка б вимагала окремої угоди між країнами або принаймні рішення на урядовому рівні", – додав естонський міністр.

Минулого тижня Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, якщо дві країни підпишуть відповідний договір.

Цю заяву естонський міністр зробив після того, як у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.