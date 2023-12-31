Естонія виділила понад 700 тисяч євро на психологічну допомогу і інтеграцію українських біженців

Канцлер Міністерства соціальних справ Естонії Маарьо Мяндмаа повідомив, що держава спрямувала майже три чверті мільйона євро на психологічну допомогу та соціальну інтеграцію українських біженців.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Postimees.

"Ми виділили на допомогу у сфері психічного здоров'я військовим біженцям і на інтеграцію спільнот біженців 730 000 євро", – заявив Мяндмаа.

За словами канцлера, Міністерство соціальних справ разом із підзвітними йому виконавчими установами допомагало українцям, що рятуються від російської агресії в Естонії, й іншими способами: наприклад, українцям, які отримали міжнародний захист, було запропоновано тимчасове житло і всебічна допомога в пошуку житла в Естонії.

"Протягом двох років разом із Департаментом соціального страхування ми надали короткострокове житло 25 тисячам біженців. Ми також пропонували комплексну допомогу в пошуку постійного місця проживання в Естонії. У співпраці з Касою здоров'я ми створили можливості лікувати поранених на війні в Україні нарівні із застрахованими в Естонії, – перерахував Мяндмаа. – Крім того, ми також запропонували послуги психічного здоров'я та психосоціальної підтримки українським біженцям".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс уточнив свої попередні висловлювання щодо ймовірності видачі Україні чоловіків призовного віку.

Ляенеметс зазначив, що його слова про те, що Естонія допоможе Україні знайти військовозобов'язаних чоловіків, були "трохи спотворені".

"Важливо однозначно підкреслити: у мене, як міністра внутрішніх справ, або в естонської держави, звичайно ж немає мети почати гнати на фронт українських чоловіків мобілізаційного віку, що тут живуть", – написав він.

Минулого тижня Ляенеметс заявив, що за необхідності Естонія готова допомогти Україні в мобілізації її громадян, якщо дві країни підпишуть відповідний договір.