В ДТП в Польше погибли трое граждан Украины

В Польше трое мужчин погибли в воскресенье днем в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на границе Гливице и Жерницы (Силезское воеводство) – все погибшие были гражданами Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Представитель Гливицкого отделения полиции подинспектор Марек Сломский сообщил, что авария произошла около 12.40 на улице Смольницкой в Гливицах, ведущей в Жерницу.

"40-летний водитель автомобиля Audi A6 на повороте дороги столкнулся боком с автомобилем Audi A4, который ехал с противоположной стороны, после чего не справился с управлением, съехал с дороги и ударился в придорожное дерево. Трое мужчин, которые ехали в автомобиле, граждане Украины, погибли на месте". – сказал Сломский.

На месте происшествия приземлился вертолет скорой медицинской помощи, а также работают пожарные и сотрудники полиции. "Прокурор вместе со следственной группой полиции выясняет обстоятельства инцидента" – добавил представитель полиции Гливице.

Дорога перекрыта. Трудности могут продолжаться до 18.00 по местному времени.

Напомним, авария с участием украинского микроавтобуса произошла около 5:30 (6:30 по киевскому времени) 21 декабря на подъезде к КПП "Гребенне – Рава-Русская".

Польские СМИ сообщали, что погиб 30-летний пассажир. Проверка показала, что 42-летний водитель был трезвым.