Украина договорилась с Италией о сотрудничестве в сфере возобновляемой энергетики

Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии договорились сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики.

Соответствующий документ подписали заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук и вице-министр министерства окружающей среды Италии Ванниа Гава в рамках Конференции ООН по изменению климата COP28, которая проходит в Дубае.

В заявлении говорится, что стороны договорились о сотрудничестве в сфере энергетического перехода и ВИЭ в частности во время послевоенного восстановления и восстановления Украины для достижения целей декарбонизации всего энергосектора.

Согласно меморандуму, стороны планируют сотрудничать в таких сферах интересов:

передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).

Ранее сообщалось, что США вместе с партнерами работают в трех направлениях, чтобы помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Перед этим США выделили Украине 25 миллионов долларов на восстановление пострадавшего от российских атак энергетического сектора.

Также стало известно, что Германия предоставит 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.

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