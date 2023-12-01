В Белом доме рассказали, как помогают Украине с защитой энергетической инфраструктуры

США работают в трех направлениях, чтобы помочь Украине защитить энергетическую инфраструктуру от российских атак.

Об этом на брифинге в Белом доме заявил координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Во-первых, по его словам, США укрепляют возможности противовоздушной обороны Украины, чтобы она могла сбивать российские ракеты и иранские беспилотники, нацеленные на критическую инфраструктуру.

Как отметил Кирби, в последних пакетах помощи США предоставили Украине батареи Patriot, системы ПВО HAWK и Avenger для противодействия беспилотным авиационным системам и другие критические средства противовоздушной обороны.

Второе направление помощи США – укрепление критической энергетической инфраструктуры Украины. Представитель президентской администрации пояснил, что США предоставили защитное оборудование, в частности сетки, арматуру и барьеры Hesco, чтобы уберечь критическую инфраструктуру. А эксперты американских Минобороны и Минэнергетики консультируют украинских чиновников о том, как использовать это оборудование наиболее эффективно.

И третий вектор – резервное оборудование и запасы, которые предоставляют Украине. Речь идет о высоковольтных автотрансформаторах, промышленных газовых генераторах и мобильном автономном оборудовании, которое позволит повысить устойчивость и предотвратить потери тепла и электроэнергии, если Россия нанесет разрушительные удары, отметил чиновник.

"Похоже, что президент Путин намерен продолжать этот конфликт и поражать непосредственно украинский народ в самые холодные месяцы года. Мы можем и должны сделать больше, чтобы Украина была в лучшем положении, чтобы защитить себя и свою критически важную энергетическую инфраструктуру в течение зимы", – подчеркнул Кирби.

Он добавил, что это совместные усилия Соединенных Штатов и 50 стран-партнеров, которые составляют Координационную группу по энергетике G7 Plus. Вместе они поставляют Украине необходимое энергетическое оборудование и запасы – генераторы, инфраструктуру для подстанций и другие средства защиты.

В то же время Кирби отметил, для того, чтобы США продолжали обеспечивать Украину средствами противовоздушной обороны, защитным оборудованием и резервными запасами, Конгресс должен принять дополнительное финансирование.

Ранее США выделили Украине 25 миллионов долларов на восстановление пострадавшего от российских атак энергетического сектора.

Также стало известно, что Германия предоставит 300 миллионов евро на помощь Украине в энергетическом секторе.