Белый дом: Средства для Украины закончатся до конца года

В Белом доме предупредили, что выделенные средства для помощи Украине закончатся до конца года.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса, которое приводит Financial Times.

"Без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки большего количества оружия и оборудования для Украины, а также для предоставления оборудования из военных запасов США", – написала Янг к лидерам Республиканской и Демократической партий.

Она подчеркнула, что отказ Конгресса одобрить новую поддержку "поставит Киев на колени на поле боя", а также "увеличит вероятность военных побед России".

"Нет никакого волшебного горшка с финансированием, который бы помог нам справиться с этой задачей. У нас закончились деньги и почти закончилось время", – отмечает чиновница.

Она напомнила, что уже сейчас пакеты военной помощи Украине от США стали меньше.

Янг добавила, что поддержка США имеет решающее значение и не может быть заменена другими.

"Если экономика Украины упадет, они не смогут продолжать воевать, и точка. Путин это хорошо понимает, именно поэтому Россия сделала разрушение украинской экономики центральным элементом своей стратегии – что вы можете видеть в ее атаках на украинский экспорт зерна и энергетическую инфраструктуру", – говорится в письме.

Янг также заявила, что деньги для Украины принесут пользу американской экономике.

Ранее спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что он "уверен и оптимистичен", что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до рождественских праздников, однако есть условие.

Госдеп также оптимистически настроен относительно перспектив одобрения пакета дополнительного финансирования для Украины и других оборонных нужд в Конгрессе, где он застрял уже почти два месяца.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

Но инициатива тормозилась из-за сопротивления ультраправых республиканцев в Палате представителей, чей новый спикер Майк Джонсон предложил разделить помощь Украине и Израилю.