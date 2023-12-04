СМИ: Хакеры, связанные с РФ и Китаем, взломали самый опасный ядерный объект Британии

Расследование британского издания The Guardian выявило многочисленные проблемы с кибербезопасностью на атомном комплексе Селлафилд – самом масштабном подобном объекте в Великобритании, где хранится крупнейшее в мире хранилище радиоактивного плутония.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно расследованию, проблемы с кибербезопасностью Селлафилда были известны его руководству по меньшей мере последние десять лет, но оно о них не сообщало – как считают британские спецслужбы, такое замалчивание было умышленным.

Расследование киберуязвимостей объекта в Управлении ядерного реагирования Британии (ONR) окрестили "Волдеморт" в честь главного антагониста вселенной Гарри Поттера, так как на его серверах хранятся чрезвычайно секретные данные, включая планы реагирования на ядерные инциденты и ядерную атаку.

Селлафилд ФОТО: WIKIMEDIA COMMONS

Масштаб проблемы был обнаружен только тогда, когда сотрудники внешней площадки Селлафилда обнаружили, что могут получить доступ к его серверам, и сообщили об этом ONR. Уязвимостями могли воспользоваться и внешние подрядчики объекта, говорится в расследовании.

Есть и другие признаки того, насколько сотрудники Селлафилда не следят за безопасностью. В июле прошлого года данные для входа в систему объекта и пароли к защищенным ІТ-системам случайно показали на телеканале BBC в рамках сюжета о сельских общинах и ядерной промышленности.

Кроме того, по данным The Guardian, к серверам Селлафилда смогли получить доступ кибергруппы, тесно связанные с Россией и Китаем. Нарушения, которые публично замалчивались, обнаружили еще в 2015 году, но до сих пор не известно, было ли удалено вредоносное программное обеспечение с серверов компании.

"Это может означать, что некоторые из наиболее чувствительных видов деятельности Селлафилда, такие как перемещение радиоактивных отходов, мониторинг утечек опасных материалов и проверка пожаров, были скомпрометированы", – говорится в материале.

Источники The Guardian в британском ядерном регуляторе говорят, что в прошлом году Селлафилд взяли под специальный контроль из-за проблем с кибербезопасностью, а в будущем не исключено привлечение к ответственности виновных за нынешнюю ситуацию.

Открытый в 1956 году атомный комплекс Селлафилд занимает шесть квадратных километров площади на побережье Ирландского моря и является одним из самых опасных в мире. На нем расположено крупнейшее хранилище плутония на планете, а также обширная свалка ядерных отходов после военных программ и десятилетий производства атомной энергии.

Под охраной вооруженной полиции на Селлафилде также хранятся планы на случай чрезвычайных ситуаций, которые будут использованы, если Великобритания подвергнется иностранному нападению или потерпит катастрофу.

В Британии не раз предупреждали, что хакеры, которые поддерживают Россию, стремятся нарушить или уничтожить критически важную инфраструктуру страны.