Послы ЕС во вторник начнут обсуждать, открывать ли переговоры о вступлении с Украиной

Постоянные представители 27 государств-членов Европейского Союза в Брюсселе во вторник, 5 декабря, начнут обсуждение решения будущего саммита ЕС в части, которая касается открытия переговоров с Украиной и другими кандидатами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Первоначальный проект решения саммита ЕС 14-15 декабря, который будут обсуждать послы, содержит формулировку: "Европейский совет решает начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдовой".

Там также указывается, что с Боснией и Герцеговиной переговоры о вступлении начнутся, "как только будет достигнут необходимый уровень соответствия критериям членства", а Грузия получит статус кандидата, "если Тбилиси выполнит невыполненные условия".

Информацию о формулировках в отношении Киева, Кишинева и Тбилиси частично подтверждает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. По его данным, в проекте решений саммита ЕС начало переговоров о вступлении с Украиной и Молдовой помещено в скобки, что означает отсутствие окончательного решения.

Дипломаты и чиновники ЕС, с которыми пообщался Reuters, говорят, что проект будет изменен. Как именно, пока неизвестно.

Напомним, в отчете, опубликованном 8 ноября, Еврокомиссия рекомендовала начать с Киевом переговоры о вступлении, но перед тем Украина должна выполнить часть еще не воплощенных реформ. В украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути зеленому свету может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

Недавно венгерский премьер Виктор Орбан написал письмо президенту Евросовета, в котором пригрозил заблокировать помощь ЕС Украине и ее движение к членству в Евросоюзе, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

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