Литва предлагает расширить список стран, в которые запрещено ездить военным

Министерство обороны Литвы предлагает расширить список недружественных стран, куда запрещено ездить литовским военнослужащим.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

В запретный список войдут Россия и оккупированный ею Крым, Беларусь, Армения, Азербайджан, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Приднестровский регион, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия и Южная Осетия.

Кроме того, военнослужащие, которые проходят профессиональную военную службу, не смогут выезжать в страны или на их территории, в которые Министерство иностранных дел советует не ехать или которые рекомендует немедленно покинуть.

Проектом постановления также предлагается определить случаи и порядок, согласно которым военнослужащие профессиональной военной службы могут выезжать в зарубежные страны или территории, занесенные в вышеуказанный список, только при наличии разрешения.

Сейчас Сейм рассматривает поправку к закону об организации системы обороны и военной службы, которая намерена запретить профессиональным военным ездить в свободное от службы время в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

Согласно проекту, страны или территории, на которые военным будет запрещен въезд, должны утверждаться правительством.

Как отметили в литовском Минобороны, вышеупомянутый запрет связан с интересами национальной безопасности.

Напомним, в конце октября министр обороны Арвидас Анушаускас предложил поправку, согласно которой литовским профессиональным военным планируют запретить выезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы.

В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут выехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.