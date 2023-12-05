Литва пропонує розширити список країн, в які заборонено їздити військовим

Міністерство оборони Литви пропонує розширити список недружніх країн, куди заборонено їздити литовським військовослужбовцям.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

До забороненого списку увійдуть Росія і окупований нею Крим, Білорусь, Вірменія, Азербайджан, Казахстан, Китай, Киргизстан, Придністровський регіон, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Абхазія і Південна Осетія.

Крім того, військовослужбовці, які проходять професійну військову службу, не зможуть виїжджати до країн або на їхні території, до яких Міністерство закордонних справ радить не їхати або які рекомендує негайно покинути.

Проєктом постанови також пропонується визначити випадки і порядок, згідно з якими військовослужбовці професійної військової служби можуть виїжджати до закордонних країн або територій, занесених до вищевказаного списку, тільки за наявності дозволу.

Наразі Сейм розглядає поправку до закону про організацію системи оборони і військової служби, яка має намір заборонити професійним військовим їздити у вільний від служби час до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Згідно з проєктом, країни або території, на які військовим буде заборонено в'їзд, мають затверджуватися урядом.

Як зазначили у литовському Міноборони, вищезгадана заборона пов'язана з інтересами національної безпеки.

Нагадаємо, наприкінці жовтня міністр оборони Арвідас Анушаускас запропонував поправку, згідно з якою литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви.

Наприкінці вересня Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати в Росію, Білорусь та інші країни, що становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч осіб.