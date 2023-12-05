Германия может передать Украине уникальные САУ RCH-155 в 2024 году

Германия может уже в 2024 году передать Украине, которая станет первым их заказчиком, новые самоходные артиллерийские установки RCH-155.

Как пишет "Европейская правда", об этом Spiegel заявил ответственный за разработку САУ, управляющий директор компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

По его словам, производство уже начато, и первые машины должны быть переданы Украине в конце следующего года.

"Первым заказчиком является Украина", – напомнил Шайбель.

Он добавил, что пушечный модуль RCH-155 стреляет артиллерийскими боеприпасами калибра 155 миллиметров во время движения, что делает ее уникальной в мире.

RCH-155 похожа на САУ Panzerhaubitze 2000, но размещена на колесной машине Boxer. Сейчас в Германии берется курс на закупку следующего поколения гаубиц для Бундесвера.

То, что этой САУ не нужно останавливаться, чтобы выпустить снаряды, имеет огромные преимущества, поскольку затрудняет ее обнаружение и борьбу с ней.

RCH-155 способна автоматически стрелять девятью снарядами в минуту, которые поражают цели на расстоянии от 40 до 50 километров или даже больше, в зависимости от типа боеприпасов.

Испытания новой САУ, первым заказчиком которых будет Украина, начались в Бундесвере в феврале 2023 года.

Еще в июле 2022 года Украина обратилась к Берлину с просьбой о поставке современной гаубицы. Лишь в декабре правительство Германии дало добро на продажу. Это делает Украину первым заказчиком одного из самых современных видов немецкого оружия – так же было с системами ПВО IRIS-T. Она уже используется в Украине, но ее еще нет на вооружении Бундесвера.

Ранее ожидалось, что поставки RCH-155 будут готовы в 2025 году.

Накануне немецкий оружейный концерн Rheinmetall выиграл крупный заказ на 155-мм артиллерийские боеприпасы для Украины; заказчик – неназванная страна НАТО.

Концерн также напомнил, что в середине октября 2023 года получил заказ от Германии на 150 тысяч 155-мм боеприпасов для Украины, а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.