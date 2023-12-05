Німеччина може передати Україні унікальні САУ RCH-155 у 2024 році

Німеччина може вже у 2024 році передати Україні, яка стане першим їх замовником, нові самохідні артилерійські установки RCH-155.

Як пише "Європейська правда", про це Spiegel заявив відповідальний за розробку САУ, керуючий директор компанії-виробника Krauss-Maffei Wegmann Аксель Шайбель.

За його словами, виробництво вже розпочато, і перші машини мають бути передані Україні наприкінці наступного року.

"Першим замовником є Україна", – нагадав Шайбель.

Він додав, що гарматний модуль RCH-155 стріляє артилерійськими боєприпасами калібру 155 міліметрів під час руху, що робить її унікальною в світі.

RCH-155 схожа на САУ Panzerhaubitze 2000, але розміщена на колісній машині Boxer. Зараз у Німеччині береться курс на закупівлю наступного покоління гаубиць для Бундесверу.

Те, що цій САУ не потрібно зупинятися, щоб випустити снаряди, має величезні переваги, оскільки ускладнює її виявлення та боротьбу з нею.

RCH-155 здатна автоматично стріляти дев'ятьма снарядами на хвилину, які вражають цілі на відстані від 40 до 50 кілометрів або навіть більше, залежно від типу боєприпасів.

Випробування нової САУ, першим замовником якої буде Україна, почалися у Бундесвері в лютому 2023 року.

Ще в липні 2022 року Україна звернулася до Берліна з проханням про поставку сучасної гаубиці. Лише в грудні уряд Німеччини дав добро на продаж. Це робить Україну першим замовником одного з найсучасніших видів німецької зброї – так само було із системами ППО IRIS-T. Вона вже використовується в Україні, але її ще немає на озброєнні Бундесверу.

Раніше очікувалося, що поставки RCH-155 будуть готові у 2025 році.

Напередодні німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.

Концерн також нагадав, що у середині жовтня 2023 року отримав замовлення від Німеччини на 150 тисяч 155-мм боєприпасів для України, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.