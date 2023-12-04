Rheinmetall отримав великий контракт на 155-мм снаряди для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall виграв велике замовлення на 155-мм артилерійські боєприпаси для України; замовник – неназвана країна НАТО.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба компанії.

Замовлення обсягом близько 142 млн євро передбачає виготовлення "десятків тисяч" повністю укомплектованих 155-мм снарядів. Виготовляти їх буде нещодавно придбана дочірня компанія Expal (Rheinmetall Expal Munitions) в Іспанії.

Про замовника повідомляють, що це країна НАТО, яка задекларувала наміри у довгостроковій перспективі надавати Україні військову підтримку для боротьби з російською агресією.

Снаряди з цього замовлення будуть поставлені аж у 2025 році. У 2024 році Україна зможе отримати близько 40 тисяч снарядів з давнішого замовлення для Rheinmetall.

Концерн також нагадав, що у середині жовтня 2023 року отримав замовлення від Німеччини на 150 тисяч 155-мм боєприпасів для України, а також додаткові осколково-фугасні снаряди DM 121.

Концерн зазначає також, що у 2024 році планує суттєво наростити виробничі потужності, які має в Іспанії, Німеччині, Південній Африці та Австралії, після чого річна спроможність виробництва сягне 700 тисяч боєприпасів.

Нагадаємо, цієї осені Rheinmetall отримав дозвіл на створення спільного підприємства з концерном "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром"), це підприємство вже зареєстрували в Україні. Німецька компанія очікує підписання контрактів на створення ще двох спільних підприємств – із виробництва боєприпасів та засобів протиповітряної оборони.