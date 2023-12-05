В Германии продолжаются перебои с транспортом и ДТП из-за снега, местами закрыты школы
Вторник, 5 декабря 2023, 15:01
В Германии из-за снегопадов продолжаются логистические проблемы и перебои со светом во многих федеральных землях, особенно на юге.
Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".
За последний вечер и ночь выпало еще несколько сантиметров свежего снега, на дорогах образовался гололед, что способствовало многочисленным авариям.
В Саксонии школьный автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, а после того въехал в дерево. В результате ДТП один ребенок погиб, остальные десять легко травмированы. Серьезно пострадали водитель и сопровождающее лицо.
В Верхней Баварии два человека погибли в ДТП с легковой машиной и трейлером.
В Тюрингии многие дальнобойщики стоят на обочинах и ждут лучших условий для продолжения поездки. Сложные условия также на дорогах в Нижней Саксонии, Гессене, Гамбурге, на юге земли Шлезвиг-Гольштейн.
В федеральной земле Гессен в нескольких местах из-за гололеда образовались многокилометровые пробки.
Пригородные электрички S-Bahn в Гамбурге почти полностью отменены.
В землях Гессен, Баден-Вюртемберг и в Баварии в отдельных районах школы перешли на дистанционное обучение.
Deutsche Post объявила, что из-за обусловленного погодой логистического хаоса посылки и письма в населенные пункты на юге Баварии могут задержаться на несколько дней.
Напомним, утром во вторник аэропорт Мюнхена не работал из-за льда, намерзшего на взлетной полосе.
В Баварии транспортный коллапс из-за снега продолжается еще с вечера пятницы. Во вторник на маршруты вышло уже больше пригородных электричек и городского общественного транспорта, чем в понедельник, но нормальная работа еще не восстановлена.