В Германии продолжаются перебои с транспортом и ДТП из-за снега, местами закрыты школы

В Германии из-за снегопадов продолжаются логистические проблемы и перебои со светом во многих федеральных землях, особенно на юге.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

За последний вечер и ночь выпало еще несколько сантиметров свежего снега, на дорогах образовался гололед, что способствовало многочисленным авариям.

В Саксонии школьный автобус столкнулся со снегоуборочной техникой, а после того въехал в дерево. В результате ДТП один ребенок погиб, остальные десять легко травмированы. Серьезно пострадали водитель и сопровождающее лицо.

MDR/Matthias Wetzel

В Верхней Баварии два человека погибли в ДТП с легковой машиной и трейлером.

В Тюрингии многие дальнобойщики стоят на обочинах и ждут лучших условий для продолжения поездки. Сложные условия также на дорогах в Нижней Саксонии, Гессене, Гамбурге, на юге земли Шлезвиг-Гольштейн.

В федеральной земле Гессен в нескольких местах из-за гололеда образовались многокилометровые пробки.

Пригородные электрички S-Bahn в Гамбурге почти полностью отменены.

В землях Гессен, Баден-Вюртемберг и в Баварии в отдельных районах школы перешли на дистанционное обучение.

Deutsche Post объявила, что из-за обусловленного погодой логистического хаоса посылки и письма в населенные пункты на юге Баварии могут задержаться на несколько дней.

Напомним, утром во вторник аэропорт Мюнхена не работал из-за льда, намерзшего на взлетной полосе.

В Баварии транспортный коллапс из-за снега продолжается еще с вечера пятницы. Во вторник на маршруты вышло уже больше пригородных электричек и городского общественного транспорта, чем в понедельник, но нормальная работа еще не восстановлена.