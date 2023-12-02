В южной часть немецкой земли Бавария сорвано нормальных движение всего транспорта из-за сильного снегопада и гололеда.

Об этом сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Непогода началась еще с вечера в пятницу. Из-за снега пришлось остановить движение на многих железнодорожных линиях вокруг Мюнхена. Некоторые пассажиры провели ночь в поезде.

Photo: Matthias Schrader / AP

В Мюнхене на некоторое время приостанавливалось движение всего общественного транспорта, на дорогах вокруг города произошли многочисленные ДТП. Второстепенные дороги региона местами непроездные из-за снега и поваленных деревьев.

Последствия снегопада на юге Баварии. Photo: Action Pictures

Работу аэропорта Мюхнена приостановили, из-за этого уже отменено 320 рейсов на субботу. Нормальную ситуацию ожидают восстановить до 12 часов дня.

Полиция призвала местных жителей отложить поездки по делам, если это возможно, и оставаться дома.

По прогнозам, зимняя погода в регионе сохранится, вечером в субботу возможны новые сильные снегопады. Холодную зимнюю погоду со снегом ожидают и во многих других федеральных землях.

За несколько дней до этого зима пришла на запад Германии, из-за сложной ситуации на дорогах погибли два человека.

Напомним, ранее на этой неделе снегопады парализовали движение на дорогах отдельных регионов Болгарии, Румынии, Молдовы и юга Украины.