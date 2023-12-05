Британия подписала новое соглашение с Руандой по депортации искателей убежища

Великобритания во вторник подписала с Руандой новое соглашение о депортации искателей убежища в эту страну, которое называют попыткой реанимировать идею после того, как высший суд Британии признал ее несоответствующей законодательству.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

По новому договору, который подписал министр внутренних дел Джеймс Клеверли и который заменяет необязующий меморандум, Руанда, как утверждает Лондон, не будет высылать отправленных туда искателей убежища в страны, где есть угроза для их жизни или свободы.

Именно это предостережение было ключевым в решении суда против этой схемы, что стало серьезным ударом для миграционной политики правительства консерваторов.

Кроме того, предполагается создание наблюдательного комитета, в который можно будет подавать конфиденциальные жалобы, и нового апелляционного органа, в который собираются включить судей из разных стран мира.

Джеймс Клеверли заявил, что надеется на практическое воплощение соглашения уже в ближайшие месяцы, поскольку в нем учли все предостережения Верховного суда.

Схема с вывозом в Руанду нелегальных мигрантов, по замыслу правительства, должна сдержать искателей лучшей жизни от опасного путешествия через Ла-Манш на лодках и уменьшить миграционное давление на Британию. За сотрудничество Руанда получит финансирование для размещения депортированных людей.

Вопрос уменьшения иммиграции становится все более острым для действующего премьера Риши Сунака, в частности после статистических данных о том, что в 2022 году иммиграция в Британию – преимущественно легальнвми путями – установила рекорд. Обещание "остановить лодки" является одной из ключевых целей, которые премьер определил для правительства.

Впрочем, еще неизвестно, получится ли на этот раз соглашение реализовать на практике из-за возможных судебных исков.

Перед этим Клеверли представил план из 5 пунктов для сокращения иммиграции в Британию, преимущественно путем ужесточения условий для получения рабочих виз.