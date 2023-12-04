В правительстве Британии представили план из 5 пунктов для уменьшения иммиграции

Министр внутренних дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли представил разработанный правительством план для сокращения иммиграции в Британию.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Клеверли представил план из 5 пунктов в нижней палате парламента. По его словам, эти меры жестче, чем миграционная политика любого предыдущего правительства.

Иностранным работникам в сфере здравоохранения и ухода хотят запретить перевозить за собой в Британию членов семьи.

Минимальный уровень зарплаты для того, чтобы квалифицированный иностранный работник подавался на визу, предлагают увеличить до 38 700 фунтов стерлингов (сейчас – 26 200).

Предлагают ряд изменений в правилах получения визы для работы в отрасли с дефицитом кадров. В частности, хотят отменить 20% скидку на минимальную зарплату для лиц, которые подаются на визу для работы по дефицитным специальностям. Список дефицитных профессий также пересмотрят.

Минимальный порог для семейной визы поднимут до 38 700 фунтов – фактически вдвое.

Также правительство поручает совещательному комитету по миграции исследовать, не происходит ли злоупотребление студенческими визами. Ранее в этом году уже ужесточили правила относительно того, кто может забрать в Британию членов семьи, находясь в стране по студенческой визе.

По словам Клеверли, в случае действия этих правил в прошлом году в Британию не въехали бы примерно 300 тысяч человек.

Напомним, недавно стало известно, что за 2022 год в Британию въехали рекордные 745 тысяч человек, несмотря на попытки правительства консерваторов ограничить иммиграцию.

Также ударом для правительства стало решение высшего суда о несоответствии закону правительственной схемы по депортации искателей убежища в Руанду.