Британія підписала нову угоду з Руандою щодо депортації шукачів притулку

Британія у вівторок підписала з Руандою нову угоду щодо депортації шукачів притулку в цю країну, яку називають спробою реанімувати ідею після того, як найвищий суд Британії визнав її невідповідною законодавству.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

За новим договором, який підписав міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі і який замінює незобов’язуючий меморандум, Руанда, як стверджує Лондон, не буде висилати відправлених туди шукачів притулку у країни, де є загроза для їхнього життя чи свободи.

Саме це застереження було ключовим у рішенні суду проти цієї схеми, що стало серйозним ударом для міграційної політики уряду консерваторів.

Окрім того, передбачається створення спостережного комітету, до якого можна буде подавати конфіденційні скарги, та новий апеляційний орган, до якого збираються включити суддів з різних країн світу.

Джеймс Клеверлі заявив, що сподівається на практичне втілення угоди вже у наступні місяці, оскільки у ній врахували усі застереження Верховного суду.

Схема з вивезенням до Руанди нелегальних мігрантів, за задумом уряду, має стримати шукачів кращого життя від небезпечної подорожі малими човнами через Ла-Манш та зменшити міграційний тиск на Британію. За співпрацю Руанда отримає фінансування для розміщення депортованих людей.

Питання зменшення імміграції стає все гострішим для чинного прем’єра Ріші Сунака, зокрема після уточнень, що у 2022 році імміграція до Британії – переважно легальними шляхами – встановила рекорд. Обіцянка "зупинити човни" є однією з ключових цілей, які прем’єр визначив для уряду.

Втім, ще невідомо, чи цього разу угоду вийде реалізувати на практиці через можливі судові позови.

Перед цим Клеверлі презентував план з 5 пунктів для скорочення імміграції до Британії, переважно шляхом жорсткіших умов щодо робочих віз.