Украинская делегация в США встретилась со спикером Палаты представителей

Украинская делегация в составе председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука, министра обороны Рустема Умерова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и посла Украины в США встретилась со спикером Палаты представителей.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова в эфире телемарафона "Единые новости".

По ее словам, они обсудили пакет помощи Украине, а сама встреча с Джонсоном была "очень теплой и продуктивной", и есть основания для сдержанного оптимизма.

"Но мы еще не там, где хотели бы быть. К тому пакету помощи, который мы ожидаем, что будет проголосован, в котором будет существенная помощь Украине – вооруженная, финансовая и гуманитарная, добавилась еще одна часть – вопрос южной границы США. Это вопрос, который касается внутренней политики США. Это остается наиболее горячей и обсуждаемой темой", – пояснила Маркарова.

Впрочем, отметила она, вопрос предоставления оружия Украине уже не дискутируется, ведь имеет двухпартийную поддержку. Кроме того, добавила посол, не поднимается вопрос выделения Украине большой бюджетной помощи – все эти цифры, по ее словам, не только не уменьшены, а некоторые из них увеличены в предложениях.

Маркарова подтвердила сообщения и заявления американских чиновников, что законодатели не нашли общей позиции по южной границе США.

Накануне демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Ожидается, что законопроект вынесут на первое процедурное голосование в среду, однако на пути к его принятию стоит непростой путь, поскольку республиканцы настаивают на более усиленных, чем тот предусматривает, мерах по защите границы.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

На прошлой неделе, однако, Джонсон заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников.