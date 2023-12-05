Джонсон ответил Белому дому на предостережение, что денег для Украины осталось до конца года

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон во вторник направил письмо в ответ на призыв директора Административно-бюджетного управления США Шаланды Янг к лидерам Конгресса одобрить дополнительное финансирование для Украины, потому что имеющихся средств хватит только до конца года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Hill.

В письме Джонсон напомнил о встрече с представителями администрации Джо Байдена в октябре, во время которой он изложил предпосылки, при которых республиканцы поддержат дальнейшую помощь Украине.

Среди них он упомянул "принятие трансформационных изменений в законы о безопасности границ нашей страны", а также изложение Белым домом стратегии по "победе в Украине" и подотчетности помощи.

"Конгресс и американский народ должны получить ответы на наши неоднократные вопросы, касающиеся: стратегии администрации по победе в Украине; четко определенных и достижимых целей; прозрачности и подотчетности за вложенные туда деньги американских налогоплательщиков; и какие конкретные ресурсы необходимы для достижения победы и устойчивого мира", – написал спикер.

Вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

В сентябре Белый дом обратился к Конгрессу с просьбой одобрить пакет дополнительного финансирования объемом 106 миллиардов долларов, содержащий более 61 миллиарда долларов финансирования для Украины, а также расходы на помощь Израилю, Тайваню и защиту границы.

На прошлой неделе, однако, Джонсон заявил, что "уверен и оптимистичен" в том, что Конгресс США сможет принять дополнительные средства на помощь Израилю и Украине до начала рождественских праздников.