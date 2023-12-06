Нидерланды выделили 9 млн евро для генпрокуратуры и судебной системы Украины

Нидерланды выделили 9 миллионов евро для поддержки способности Украины расследовать и привлекать к ответственности за международные преступления.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Киеве заявила министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Мы предложили возможности и тренинги для украинской генеральной прокуратуры и судебной системы. Правительство Нидерландов выделило 9 млн евро на эти цели в 2024 году", – отметила она.

По ее словам, Нидерланды взяли на себя обязательства быть ведущей страной в восстановлении правосудия в рамках "формулы мира" Украины и уже принимают и поддерживают Реестр убытков Украины и Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

"Этот центр является первым шагом на пути к созданию специального трибунала, который мы также предложили разместить в Гааге", – добавила Ханке Брейнс Слот.

Напомним, что министр иностранных дел Нидерландов, которая находится на этой должности с сентября, во вторник прибыла в Украину с первым двусторонним визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Во время ее визита стало также известно, что Нидерланды профинансируют проект по стабилизации деоккупированных территорий Украины и расследованию военных преступлений, который будет реализовывать Консультативная миссия ЕС в Украине.