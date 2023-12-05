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Новая глава МИД Нидерландов осуществила первый двусторонний визит в Украину

фото, исправлено
Вторник, 5 декабря 2023, 20:18

Исправлено 20:25. В предыдущей новости ошибочно утверждалось, что это первый визит действующей главы МИД Нидерландов.

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот, которая находится на этой должности с сентября, во вторник прибыла в Украину с первым двусторонним визитом и встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Офисе президента.

Зеленский и Брейнс Слот обсудили ситуацию на фронте и приоритетные потребности украинских Вооруженных Сил, прежде всего противовоздушную оборону, артиллерийские системы калибра 155 мм и боеприпасы, а также подготовку украинских пилотов на истребителях F-16.

 
ФОТО: ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

Кроме того, стороны обсудили функционирование альтернативного "зернового коридора" и усиление его защиты, "формулу мира" Украины и создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Отдельно глава МИД Нидерландов и президент остановились на подготовке к декабрьскому заседанию Европейского совета. Зеленский выразил надежду, что лидеры ЕС поддержат начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

О визите Ханке Брейнс Слот сообщил также глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Нидерланды будут продолжать оказывать Украине поддержку – от военной помощи до привлечения к ответственности за российские преступления, продвижения вступления Украины в ЕС и воплощения в жизнь "формулы мира". Спасибо, Нидерланды!" – написал он в Twitter (X).

Напомним, Ханке Брейнс Слот возглавила Министерство иностранных дел Нидерландов в сентябре после того, как ее предшественник Вопке Хукстра покинул пост и перешел в Европейскую комиссию.

Во время ее визита стало также известно, что Нидерланды профинансируют проект по стабилизации деоккупированных территорий Украины и расследованию военных преступлений, который будет реализовывать Консультативная миссия ЕС в Украине.

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