Нидерланды направят €8 млн на проект для деоккупированных территорий Украины

Нидерланды профинансируют проект по стабилизации деоккупированных территорий Украины и расследованию военных преступлений, который будет реализовывать Консультативная миссия ЕС в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщили на странице миссии.

Проект с общей сметой 8 млн евро направлен на "поддержку украинских агентств сектора гражданской безопасности для стабилизации и восстановления власти, безопасности и социальной защищенности на деоккупированных территориях Украины".

5 декабря в Киеве министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брейнс Слот и руководитель Консультационной миссии Рольф Холмбо подписали соглашение об имплементации проекта.

Проект аргументируют тем, что на деоккупированных территориях украинским правоохранителям придется выполнять много задач в дополнение к их обычным функциям в мирное время – например, проводить разъяснительную работу с гражданским населением по минной безопасности, собирать данные в местах возможных военных преступлений как можно быстрее, пока доступны доказательства и свидетели.

Среди прочего, проект предусматривает обеспечение украинских правоохранителей мобильными станциями и цифровыми средствами, криминалистическим оборудованием для работы на местах военных преступлений.

Как сообщалось, в конце ноября Европол создал OSINT-группу для расследования военных преступлений РФ.

Напомним, на прошлой неделе украинские пограничники получили от Нидерландов три полевых госпиталя и шесть медэваков.