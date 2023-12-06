Нідерланди виділили 9 млн євро для генпрокуратури та судової системи України

Нідерланди виділили 9 мільйонів євро для підтримки спроможності України розслідувати та притягати до відповідальності за міжнародні злочини.

Як пише "Європейська правда", про це у Києві заявила міністерка закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот на спільній пресконференції зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

"Ми запропонували можливості та тренінги для української генеральної прокуратури та судової системи. Уряд Нідерландів виділив 9 млн євро на ці цілі у 2024 році", – зазначила вона.

За її словами, Нідерланди взяли на себе зобов'язання бути провідною країною у відновленні правосуддя в межах "формули миру" України та вже приймають та підтримують Реєстр збитків України та Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України.

"Цей центр є першим кроком на шляху до створення спеціального трибуналу, який ми також запропонували розмістити в Гаазі", – додала Ханке Брейнс Слот.

Нагадаємо, що міністерка закордонних справ Нідерландів, яка перебуває на цій посаді з вересня, у вівторок прибула в Україну з першим двостороннім візитом та зустрілась із президентом Володимиром Зеленським.

Під час її візиту стало також відомо, що Нідерланди профінансують проєкт зі стабілізації деокупованих територій України та розслідування воєнних злочинів, який буде реалізовувати Консультативна місія ЄС в Україні.