Укр Рус Eng

На Житомирщине открыли мост, отстроенный за средства Эстонии

Среда, 4 октября 2023, 10:50

В городе Малин Житомирской области открыли восстановленный мост, реконструкцию которого провели благодаря Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна, который ездил на церемонию открытия в рамках своего визита в Украину, рассказал, что это уже второй проект реконструкции в Украине за эстонские средства. 

Город Малин стоит на реке Ирша, мост является переправой между его двумя частями. Предыдущий мост был разрушен 6 марта 2022 года в результате российского ракетного удара.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.