На Житомирщине открыли мост, отстроенный за средства Эстонии

В городе Малин Житомирской области открыли восстановленный мост, реконструкцию которого провели благодаря Эстонии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.

Тсахкна, который ездил на церемонию открытия в рамках своего визита в Украину, рассказал, что это уже второй проект реконструкции в Украине за эстонские средства.

The second reconstruction project in 🇺🇦 by 🇪🇪 is ready and we won’t stop!



Today I was very honored to open the Malyn bridge in Zhytomyr 🇺🇦#rebuildukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/J4A2oTrtD9