На Житомирщине открыли мост, отстроенный за средства Эстонии
Среда, 4 октября 2023, 10:50
В городе Малин Житомирской области открыли восстановленный мост, реконструкцию которого провели благодаря Эстонии.
Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказал глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна.
Тсахкна, который ездил на церемонию открытия в рамках своего визита в Украину, рассказал, что это уже второй проект реконструкции в Украине за эстонские средства.
The second reconstruction project in 🇺🇦 by 🇪🇪 is ready and we won’t stop!— Margus Tsahkna (@Tsahkna) October 3, 2023
Today I was very honored to open the Malyn bridge in Zhytomyr 🇺🇦#rebuildukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/J4A2oTrtD9
Город Малин стоит на реке Ирша, мост является переправой между его двумя частями. Предыдущий мост был разрушен 6 марта 2022 года в результате российского ракетного удара.
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