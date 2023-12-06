Блинкен: Если мы не одобрим помощь Украине, это откроет ящик Пандоры

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность продолжения поддержки Украины, чтобы Россия потерпела поражение в своей агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Блинкен сказал на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией "Коалиция глобального лидерства США".

Он заявил, что прекращение поддержки Украины позволит президенту РФ Владимиру Путину безнаказанно продолжать свои агрессивные планы.

"Мы должны обеспечить, чтобы Украина продолжала добиваться успеха. Мы должны обеспечить, чтобы Россия продолжала терпеть поражение... Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру", – подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что дополнительное финансирование также важно для Израиля, а также для мирных жителей Газы.

Как известно, вопрос защиты южной границы США стал ключевым источником разногласий между демократами и республиканцами в Конгрессе, который сейчас тормозит одобрение дополнительного финансового запроса Белого дома по помощи Украине.

Республиканцы требуют ужесточить требования к прибывшим, чтобы остановить миграцию, даже путем нарушения гуманитарных обязательств США, тогда как демократы выступают за комплексный пересмотр системы миграции как таковой.

Представители обеих партий вели переговоры, чтобы прийти к компромиссу, но сенатор Крис Мерфи, главный переговорщик от демократов, заявил журналистам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить от требований.

Сообщалось, что демократы в Сенате США представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около 111 миллиардов долларов для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.