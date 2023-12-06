Эстония, Финляндия и Швеция просят ЕС больше инвестировать в подводную инфраструктуру

Министры связи Эстонии, Финляндии и Швеции – стран, имеющих выход к Балтийскому морю, – совместно обратились к председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен активнее инвестировать в развитие подводных коммуникационных кабелей.

Совместное заявление в среду опубликовало финское министерство, сообщает "Европейская правда".

В обращении министры трех балтийских стран призывают Еврокомиссию предложить меры для повышения безопасности и устойчивости подводной инфраструктуры Европы "после недавних событий, повлиявших на подводную инфраструктуру Балтийского моря".

Хотя прямо эти события не указываются, но в октябре, как известно, Эстония и Финляндия сообщили о повреждении подводного газопровода Balticconnector, а Швеция – о повреждении подводного кабеля связи.

"Устойчивость телекоммуникационной инфраструктуры Европы имеет решающее значение, поскольку она жизненно необходима для базового функционирования наших цифровых обществ и экономик. Именно поэтому трансграничные подводные соединения требуют особого внимания", – заявила министр транспорта и связи Финляндии Лулу Ранне.

Министр государственного управления Швеции Эрик Слоттнер, которого цитируют в сообщении, считает, что без достаточных инвестиций в подводную коммуникационную инфраструктуру Европа может быть неспособна "обеспечить базовую связь, необходимую для функционирования общества и всего общего рынка".

Просьба к Еврокомиссии была опубликована через два месяца после того, как якорь китайского грузового корабля оборвал несколько подводных кабелей между Эстонией и Финляндией, а также разрушил газопровод Balticconector.

Ранее в среду стало известно, что для минимизации рисков гибридных угроз на Балтике Эстония готовится останавливать корабли вне своих территориальных вод.