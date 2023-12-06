Естонія, Фінляндія та Швеція просять ЄС більше інвестувати в підводну інфраструктуру

Міністри зв'язку Естонії, Фінляндії та Швеції – країн, що мають вихід до Балтійського моря, – спільно звернулись до голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн активніше інвестувати в розвиток підводних комунікаційних кабелів.

Спільну заяву в середу опублікувало фінське міністерство, повідомляє "Європейська правда".

У зверненні міністри трьох балтійських країн закликають Єврокомісію запропонувати заходи для підвищення безпеки та стійкості підводної інфраструктури Європи "після нещодавніх подій, що вплинули на підводну інфраструктуру Балтійського моря".

Хоча прямо ці події не вказуються, але у жовтні, як відомо, Естонія та Фінляндія повідомили про пошкодження підводного газогону Balticconnector, а Швеція – про пошкодження підводного кабеля зв’язку.

"Стійкість телекомунікаційної інфраструктури Європи має вирішальне значення, оскільки вона життєво необхідна для базового функціонування наших цифрових суспільств і економік. Саме тому транскордонні підводні з'єднання потребують особливої уваги", – заявила міністерка транспорту і зв'язку Фінляндії Лулу Ранне.

Міністр державного управління Швеції Ерік Слоттнер, якого цитують у повідомленні, вважає, що без достатніх інвестицій у підводну комунікаційну інфраструктуру Європа може бути нездатна "забезпечити базовий зв'язок, необхідний для функціонування суспільства і всього спільного ринку".

Прохання до Єврокомісії було опубліковане через два місяці після того, як якір китайського вантажного корабля обірвав кілька підводних кабелів між Естонією і Фінляндією, а також зруйнував газопровід Balticconector.

Раніше в середу стало відомо, що для мінімізації ризиків гібридних загроз на Балтиці Естонія готується зупиняти кораблі поза своїми територіальними водами.