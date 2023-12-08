Министр финансов Испании Надя Кальвиньо станет следующей руководительницей Европейского инвестиционного банка – в пятницу утром страны ЕС согласились на ее назначение.

Об этом изданию Politico стало известно от двух должностных лиц ЕС, пишет "Европейская правда".

После конкурса, который длился несколько месяцев, Кальвиньо обошла еврокомиссара Маргрете Вестагер, которая ушла в отпуск с должности руководителя по вопросам цифровых технологий и конкуренции в Еврокомиссии.

Надя Кальвиньо фото: afp

Кальвиньо должна приступить к работе в банке, расположенном в Люксембурге, 1 января, когда истечет срок полномочий нынешнего руководителя Вернера Хойера.

Кандидатура Кальвиньо получила политическое "благословение" от 27 министров финансов стран ЕС на встрече в Брюсселе после того, как они провели большую часть ночи, обсуждая пересмотр правил ЕС в отношении национальных расходов.

Новая руководительница Европейского инвестиционного банка будет отвечать за распределение миллиардов евро кредитов на крупные инфраструктурные проекты по всей Европе и будет играть ключевую роль в восстановлении Украины и предоставлении климатического финансирования в ближайшие годы.

Напомним, этой осенью Европейский инвестиционный банк объявил о выделении 30 миллионов евро на муниципальную инфраструктуру и городской общественный транспорт в Украине.