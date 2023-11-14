В партии власти Грузии решили не называть Зурабишвили президентом

Партия власти Грузии решила больше не применять слово "президент" в отношении Саломе Зурабишвили и полностью игнорировать ее статус.

Об этом заявил исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Новости-Грузия".

"У нее нет легитимности со стороны депутатов, избранных народом, со стороны большинства, которое ее избрало. Поэтому мы будем называть ее не президентом, а просто Саломе Зурабишвили... оппозиционным политиком", – заявил Мдинарадзе.

Его заявление прозвучало на фоне возмущения "Грузинской мечты" из-за интервью Зурабишвили французскому телеканалу LCI.

Во время интервью Зурабишвили спросили, надеется ли она, что Владимир Путин и Си Цзиньпин когда-нибудь предстанут перед судом: Си Цзиньпин – по обвинению в геноциде уйгуров, а Путин – за военные преступления и преступления против человечности в Украине.

Зурабишвили ответила в целом, не называя имен, но и не отделяя Путина и Си Цзиньпина: "Я верю, что должен наступить исторический момент, который все расставит на свои места. Но если вы спросите меня, думаю ли я, что это реалистично, то я отвечу: нет".

Правительство Грузии обеспокоилось, что интервью Зурабишвили может навредить курсу на стратегическое сотрудничество с Китаем, и сделало специальное заявление о вредной риторике президента.

Премьер Гарибашвили сказал, что заявления Зурабишвили ничего не значат, и лично встретился с послом Китая в Грузии, чтобы заверить его в дружбе и симпатии к КНР и Си Цзиньпину.

В июле Китай и Грузия повысили уровень своих двусторонних отношений до стратегического партнерства. Грузинская оппозиция раскритиковала это соглашение, а главе МИД Илии Дарчиашвили пришлось оправдываться, что углубление отношений с Китаем не препятствует европейской интеграции страны.

Между партией власти Грузии и оппозиционной к ней президенткой Зурабишвили регулярно вспыхивают конфликты.

Ранее в "Грузинской мечте" заявляли, что парламентское большинство не будет придерживаться определенных ритуалов в отношении Зурабишвили после того, как ей не смогли объявить импичмент.

Импичмент Зурабишвили пытались объявить в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежное турне, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.