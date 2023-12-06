Reuters: Блокада польских перевозчиков задерживает волонтерскую военную помощь для ВСУ

Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь Вооруженным силам Украины, столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов из-за протестов польских перевозчиков на границе.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителей фондов и предприятий, которые поддерживают ВСУ, пишет "Европейская правда".

Руководитель крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным "Вернись живым" Тарас Чмут рассказал, что десятки систем ночного видения и пикапов, а также сотни беспилотников, закупленных фондом, застряли на границе на несколько недель.

"Это не очень хорошо, потому что они привязаны к проектам, срокам и дедлайнам... Что-то продвигается, но медленнее, чем раньше", – сказал он агентству.

По его словам, фонд "Вернись живым" пытается договориться с польскими властями о беспрепятственном прохождении помощи, поскольку у Киева нет другого выбора, кроме как импортировать многие необходимые вещи из-за рубежа.

"Пикапы все приходят из-за границы, комплекты ночного видения все приходят из-за границы... Беспилотники FPV вообще приходят из-за границы, и это (протест) тормозит нашу работу", – отметил Чмут.

Протесты на границе также влияют на производителей военной техники, отметил Виктор Долгопятов, который руководит некоммерческим предприятием "Инженерный корпус", производящим различные виды оборудования для ВСУ.

"Если блокада будет продолжаться, это может стать и уже становится большой проблемой", – сказал Долгопятов.

По его словам, блокада границы привела к задержке поставок деталей для машин на его заводе, а также компонентов для блоков питания, которые используют в двигателях беспилотников и радиостанциях.

"Я убежден, что большое количество деталей, которые идут на предприятия частного сектора, работающие над оборонными проектами, к сожалению, сейчас стоят на границе", – сказал он.

По его словам, дальнобойщики, которые пропускают военные грузы, часто не делают этого с товарами двойного назначения для поддержки военных усилий.

Потенциальный способ обойти блокаду – перевозить грузы обычными автомобилями, а не грузовиками, но это гораздо дороже.

Анатолий Акулов, который руководит благотворительным фондом "Украина в броне", доставляющим как военную, так и гуманитарную помощь, сказал, что стоимость перевозки из Польши в Украину, которая обычно составляет 1700-2300 долларов за контейнер, в ноябре выросла до около 5000 долларов.

Акулов сообщил, что доставка деталей для беспилотников и гуманитарных грузов задерживается. Грузы рыболовных сетей, предназначенных для использования в качестве сетей против беспилотников, ждут на границе третью неделю, отметил он.

"Для того чтобы привезти бывшие в употреблении рыболовные сети для защиты наших солдат от российских беспилотников, мне нужно минимум 10 тысяч долларов", – пояснил Акулов.

Напомним, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Нынешняя власть Польши настроена требовать от Европейского Союза восстановить систему выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.