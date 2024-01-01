Лидер КНДР призвал "полностью уничтожить" Южную Корею и США в случае "провокации"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын высказал очередную угрозу Южной Корее и Соединенным Штатам на встрече с высшим офицерским составом армии КНДР, подчеркнув необходимость "полностью уничтожить" этих "врагов".

Об этом сообщило пропагандистское Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК), пишет "Европейская правда".

При анализе ситуации с безопасностью на Корейском полуострове, "которая с каждым днем приближается к грани вооруженного конфликта", Ким призвал к "дальнейшему обострению заветного меча для защиты безопасности и мира КНДР".

"Чем динамичнее развивается корейская революция, тем отчаяннее американские империалисты и клан Республики Корея (официальное название Южной Кореи. – Ред.) пытаются ее остановить", – цитируют диктатора пропагандисты.

По словам Ким Чен Ына, "если враг пойдет на военную конфронтацию и провокацию против КНДР", северокорейская армия "должна нанести смертельный удар, чтобы полностью уничтожить его, мобилизовав все самые жесткие силы и средства, не колеблясь ни на минуту".

С 2022 года Северная Корея провела более 100 ракетных испытаний, что побудило США и Южную Корею расширить свои совместные военные учения. КНДР также пытается укрепить отношения с Китаем и Россией.

На пятидневном большом съезде правящей Трудовой партии Северной Кореи на прошлой неделе Ким заявил, что в 2024 году Пхеньян запустит еще три военных спутника-шпиона, произведет больше ядерных материалов и разработает ударные беспилотники.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын ранее приказал ускорить подготовку к войне, чтобы противостоять тому, что он назвал беспрецедентными конфронтационными шагами со стороны США.