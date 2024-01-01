Количество украинских беженцев в Германии в прошлом году почти не выросло

Количество людей, которые бежали в Германию от войны в Украине, почти не увеличилось в 2023 году по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщает Neue Osnabrücker Zeitung со ссылкой на информацию Федерального министерства внутренних дел, передает "Европейская правда".

По состоянию на 25 декабря в Центральном реестре иностранцев, въехавших в Германию в связи с российским нападением на Украину, было зарегистрировано 1 132 758 человек. По состоянию на 31 декабря 2022 года власти зарегистрировали 1 045 185 беженцев от войны.

Земля Северный Рейн-Вестфалия, где сейчас проживает более 231 000 украинцев, приняла больше всего беженцев в Германии.

За ней следуют Бавария (158 505) и Баден-Вюртемберг (154 749), а за ними – Нижняя Саксония (111 885). Меньше всего беженцев находятся в Бремене (12 188) и Сааре (15 328).

Напомним, эксперт по внешнеполитическим вопросам оппозиционного Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер поддержал идею призыва украинских беженцев в ФРГ на военную службу на родине.

Федеральный министр юстиции Германии Марко Бушманн ранее сказал, что украинцев не будут принуждать к военной службе, напомнив, что обязательной службы не существует и в самой ФРГ.