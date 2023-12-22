У німецькій опозиції підтримують призов українських біженців у ФРН на військову службу

Експерт із зовнішньополітичних питань опозиційного Християнсько-демократичного союзу Німеччини Родеріх Кізеветтер підтримав ідею призову українських біженців у ФРН на військову службу на батьківщині.

Про це Кізеветтер сказав в інтерв’ю радіостанції Deutsclandfunk, повідомляє "Європейська правда".

За словами політика, до Німеччини з України через повномасштабну російську агресію виїхали близько 200 тисяч придатних до військової служби українців.

На його думку, неприпустимо, аби ці чоловіки відмовились підтримувати свою батьківщину, тому німецький уряд повинен допомогти Україні залучити їх до військової служби або територіальної оборони.

Кізеветтер пояснив, що може йтися не про депортацію українських чоловіків із Німеччини, але їм можна було б, наприклад, урізати соціальні виплати.

Федеральний міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн раніше сказав, що українців не примушуватимуть до військової служби, нагадавши, що обов’язкової служби не існує і в самій ФРН.

Нагадаємо, 21 грудня у кількох німецьких виданнях вийшло інтерв’ю міністра оборони України Рустема Умєрова, у якому згадано про плани призову українців за кордоном.

Згодом у Міністерстві оборони уточнили, що міністр Рустем Умєров закликає всіх українців долучатися до Збройних сил, але питання про механізм покарання або юридичного тиску на чоловіків за межами України зараз не стоїть.